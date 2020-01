Trasportava illegalmente fringuelli ed altri esemplari di fauna selvatica protetta: ‎ i carabinieri forestali deferiscono 69enne ‎

Nella serata di ieri, nell'ambito dei controlli nel settore agricolo, agroalimentare/forestale e ambientale 2020, i militari della Stazione Carabinieri Parco di Oppido Mamertina, coordinati dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, hanno deferito in stato di libertàun69enneoriginario di Molochio, gravato da pregiudizi di polizia.

L'uomo, è stato fermato in località "Vitreto" del Comune di Molochio e dopo essere stato sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possessodi 7 esemplari di fringuelli (Fringillacoelebs) e 2 esemplari di pispole (Anthuspratensis) privi di vita, occultati all'interno di una busta in plastica sotto il sedile.

Gli esemplari, specie di fauna selvatica protetta, sono stati posti sotto sequestro.

Il servizio di ieri, riguarda l'ennesimo controllo in materia ambientale e antibracconaggio messi in opera dai carabinieri forestali in tutta la provincia reggina.