La Leonida Edizioni pubblica il libro della scrittrice reggina Eleonora Barbaro

"La poliedricità espressiva, congiunta a un impianto ideativo di sicuro spessore, fa di Eleonora Maria Barbaro, in arte Negr Art, una personalità artistica impegnata e già legittimata dalla critica sia in ambito pittorico che letterario. Nelle fascinose elegie delle sue vibrazioni coloristiche, così come nel brivido della sua parola – spesso pungente – che affonda le radici negli studi accademici di filosofia, appare chiara la coscienza di quel sublime teorema che vuole l'Arte come metafisica della Ragione e che fa viaggiare l'artista-poetessa in quei luoghi dell'anima dove abita l'Infinito.

Tre sillogi poetiche già pubblicate, mol- teplici le esposizioni personali e collettive cui ha preso parte in Italia e all'estero, anche come organizzatrice, essendo vicepresidente dell'associazione di promozione sociale NAÒS Arte&Cultura di Reggio Calabria e presidente del Premio artistico-letterario "Ingenium volat, liber manet: vivi il libro d'artista [...]".

Dettagli Creato Mercoledì, 15 Gennaio 2020 20:12