Sant’Ilario dello Jonio (RC), storie ed emozioni per “Visioni da Sud” con Nunnari e Serazzi

Emozioni, racconti e riflessioni per "Visioni da Sud – Colloqui, tra storie e narrazione", rassegna promossa e organizzata dal Caffè letterario Mario La Cava e dall'amministrazione comunale di Sant'Ilario dello Jonio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale, svoltasi nelle sale di Palazzo Speziali-Carbone, a Sant'Ilario centro.

Entusiasma il pubblico Guido Maria Grillo, cantautore raffinato, dalle straordinarie doti canore. Ospite del Premio Tenco nel 2011 e vincitore del Premio Bruno Lauzi nel 2017, Guido Maria Grillo ha aperto i concerti di Avion Travel, Marlene Kuntz, Niccolò Fabi, Levante e molti altri. Il suo ultimo album si intitola "Senso" (2019) e porta in scena lo spettacolo "Il vangelo laico di Fabrizio De Andrè". "Salsedine", "L'egoismo", "Cosa conta", alcuni degli applauditissimi brani proposti a Sant'Ilario, in un live tra musica e dialogo con Maria Teresa D'agostino, spaziando dall'album "Senso" alle canzoni di esordio, fino alla "Buona novella" di De Andrè e un'intensa "rilettura" di "Povera patria" di Battiato.

Incisivi e appassionanti gli spazi dedicati alla storia e alla letteratura con il giornalista e saggista Domenico Nunnari e la scrittrice Sonia Serrazzi. Dopo i saluti del sindaco di Sant'Ilario, Giuseppe Monteleone, e l'introduzione del presidente del Caffè Letterario La Cava, Domenico Calabria, i due autori muovendo dall'opera del grande scrittore bovalinese hanno parlato di Sud, società e letteratura. "I fatti di Casignana", ripubblicato lo scorso anno da Rubbettino con pregevole prefazione di Goffredo Fofi, e "Caratteri", simbolo della narrativa di La Cava, le opere che hanno fatto da filo conduttore, offrendo spunti per ripercorrere con Mimmo Nunnari temi meridionalisti e con Sonia Serazzi il valore della scrittura partendo dai piccoli luoghi.

Sonia Serazzi, talento narrativo dirompente, è autrice del romanzo "Il cielo comincia dal basso" (Rubbettino) con cui ha vinto il Premio letterario Città di Siderno nel 2018 e, nel 2019, il Premio Cultura Mediterranea. Domenico Nunnari, autorevole firma del giornalismo, è autore di fortunati saggi a tema meridionalista come "La Calabria spiegata agli italiani" e "Destino Mediterraneo" (editi da Rubbettino) con cui ha vinto il Premio letterario Costa Smeralda 2019.