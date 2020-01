Reggio, Martorano (Fil): “Rimandare prova selettiva per assunzione autoferrotranvieri Atam”

"In riferimento all'Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.30 operatori d'esercizio Autoferrotranvieri presso L'Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana di Reggio Calabria (ATAM), la nostra organizzazione sindacale, avendo appreso che è stata fissata per il 23 gennaio p.v. la convocazione per la prova scritta relativa, ha chiesto all'Azienda e al Sindaco Metropolitano di rimandare il calendario fissato per la prova selettiva stante la prossimità con la scadenza elettorale regionale, prevista per il 26 c.m. Riteniamo che, come d'altronde già fatto in altre occasioni, a tutela di tutte le parti interessate (azienda e lavoratori), sia doveroso evitare la contemporaneità di concorsi e assunzioni con qualsivoglia scadenza elettorale, per evidenti motivi di opportunità e di trasparenza". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Fil, Giuseppe Martorano.

Dettagli Creato Martedì, 14 Gennaio 2020 11:45