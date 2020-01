L'Asp di Reggio Calabria comunica che "in data odierna si è provveduto alla riapertura, esclusivamente, dell'ufficio di continuità assistenziale (guardia medica), i cui locali sono stati individuati in via Fratelli Rosselli di Marina di Gioiosa Jonica".

Dettagli Creato Lunedì, 13 Gennaio 2020 16:31