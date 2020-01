Rosarno: Rotary e Fondazione “La casa di Giacomo” sottoscrivono protocollo per screening cardiologico, odontoiatrico e oculistico del tutto gratuito

Importante iniziativa portata avanti dalla Fondazione "La casa di Giacomo", dal Rotary e dal Rotaract di Nicotera Medma nei confronti degli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "Marvasi-Vizzone" di Rosarno -San Ferdinando. Si tratta di un progetto di prevenzione che prevede uno screening cardiologico eseguito da parte della fondazione e degli screening oculistici e odontoiatrici eseguiti da specialisti del Rotary e dal Rotary Club Nicotera Medma, al fine di verificare che, tra gli alunni delle quinte classi, non vi siano situazioni a rischio o comunque necessitanti di controllo. Un primo passo concreto dunque per mettere in atto quel piano di adeguata medicina preventiva che, certamente, potrebbe far accertare condizioni di rischio, anche solo potenziale. L'impegno è stato sottoscritto dalla Dirigente Scolastica Daniela Panzera, dal Presidente della Fondazione "La Casa di Giacomo" Giacomo Saccomanno e dai Presidenti del Rotary e Rotaract Nicotera Medma Antonina Marrari e Gianluca Pisano. Grande soddisfazione da parte della Dirigente Daniela Panzera per poter iniziare un percorso così rilevante per la salute degli alunni e per indirizzare anche le famiglie a quella prevenzione che può salvare la vita ai bambini. Altrettanta soddisfazione da parte di Giacomo Saccomanno, Antonina Marrari e Gianluca Pisano per poter fornire un forte contributo concreto alla comunità scolastica ed a tanti bambini che non possono avere quel controllo preventivo che risulta, a volte, fondamentale per eliminare o, comunque, ridurre le conseguenze di patologie sempre più invasive. Si tratta di progetti da tempo realizzati dal Rotary Club ed oggi arricchito dalla collaborazione attiva con la Fondazione. Le verifiche inizieranno nei primi giorni del mese di febbraio non appena ci sarà il consenso dei genitori e la predisposizione di un calendario per le visite da eseguire.

