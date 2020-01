“Propaganda Live” arriva in Calabria, Diego Bianchi in viaggio sulla strada statale 106

Torna domani dopo la pausa natalizia Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi "Zoro", in onda in diretta dalle 21.15 su La7. In studio, per parlare di attualita' e dei tragici scenari internazionali Gino Strada. Per il primo reportage dell'anno Diego Bianchi ha percorso la statale 106 che da Reggio Calabria attraversa tutta la costa ionica. Un viaggio tra i temi chiavi della Calabria attuale: campagna elettorale, 'ndragheta, abusivismo. Terminando la narrazione a Riace , per ritrovare l'ex sindaco Mimmo Lucano.

Saranno presenti, inoltre, la scrittrice Viola Ardone, che ci parlera' del suo libro il treno dei bambini; gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher, Memo Remigi, Andrea Pennacchi con il monologo sulla guerra e Fabio Celenza con nuove e divertenti parodie. Per la grande musica salira' sul palcoscenico di Propaganda Live Paola Turci. Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e piu' curiose della settimana.