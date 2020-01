"Le 29 ordinanze di custodia cautelare ai danni di caporali e imprese emesse dal gip, su richiesta del procuratore della Repubblica di Palmi, sottolineano quanto ancora dobbiamo fare per eradicare la piaga del caporalato in Calabria e che peraltro vede protagoniste aree gia' tristemente famose per questo crimine. L'imperativo deve essere uno solo: attuare le norme gia' esistenti, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione del fenomeno. Con il Piano triennale di lotta al caporalato, che a breve verra' approvato, si andra' ad agire proprio sui cardini del sistema agroalimentare, dalla vigilanza al contrasto, dalla rete all'intermediazione tra domanda e offerta. Come ha detto la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo lo scorso ottobre, possiamo sconfiggere questo fenomeno solo se realizziamo un sistema capace di risolvere il problema alla radice". Lo dicono in una nota il presidente della commissione antimafia Nicola Morra e la capogruppo M5S in commissione agricoltura Silvana Rosa Abate.

Dettagli Creato Mercoledì, 08 Gennaio 2020 19:44