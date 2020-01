Regionali, Cesa (Udc) a Reggio Calabria: “Elezioni hanno una valenza nazionale”‎

"Le elezioni regionali del 26 gennaio hanno una valenza nazionale. E il nostro ruolo, all'interno della coalizione di centrodestra e' di essere forza del buonsenso, della responsabilita', della concretezza". Lo ha detto il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, aprendo a Reggio CALABRIA la campagna elettorale per le regionali del 26 gennaio. "Il Paese - ha aggiunto - sta andando male. Sta degradando verso una deriva negativa, non solo economica, ma anche di posizionamento a livello internazionale. La vicenda libica, ad esempio, sta dimostrando tutta la nostra irrilevanza politica a livello internazionale. Rispetto a tutto questo non si puo' stare a guardare. In politica occorre professionalita', e occorre anche riportare al centro della politica alcuni valori". "Con Forza Italia - ha detto ancora Cesa - siamo i due partiti che fanno parte del Partito Popolare Europeo. Senza un partito di centro, moderato, che faccia riferimento alla grande famiglia del Partito popolare, il centrodestra italiano rischierebbe l'esclusione".

