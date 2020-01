Regionali, Santelli: “Rilanciare il Porto di Gioia Tauro”‎

Il candidato governatore del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Calabria, Jole Santelli, ha incontrato oggi il commissario Agostinelli all'autorita portuale di Gioia Tauro. "Lieta di ascoltare un racconto di cose fatte, di aspettative, di una realta' che finalmente - ha detto Santelli - sembra avere invertito la rotta. Gioia Tauro e' una delle realta' piu' interessanti dell'Europa meridionale ed ha necessita' della totale sinergia fra Autorita', Regione e Stato. Per quanto mi riguarda, nell'assoluto rispetto dei ruoli, credo che la Regione Calabria debba impegnarsi con tutte le sue forze per un effettivo rilancio, che non e' piu' solo un sogno ma puo' diventare un'importante realta'". (Agi)

Dettagli Creato Martedì, 07 Gennaio 2020 19:28