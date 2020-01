Nell'ambito della manifestazione d'interesse rivolta agli enti pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, il Comune di Motta San Giovanni ha pubblicato un avviso per individuare 30 unità da impiegare nei settori culturale, sociale, artistico, ambientale e tutela dei beni comuni.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le domanda, secondo quanto previsto nell'avviso e utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale www.comunemottasg.it , entro le ore 12.00 del prossimo 20 gennaio tramite raccomandata a/r o consegnando la documentazione in busta chiusa presso l'ufficio protocollo in piazza della Municipalità a Motta San Giovanni.

I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali. Al singolo tirocinante, che potrà partecipare ad un solo percorso di politica attiva nelle modalità del tirocinio di inclusione sociale, sarà corrisposta un'indennità mensile pari a 500 euro, erogata bimestralmente.