Dove c’è solidarietà c’è Chorio. Il calcio per AISLA

Si è svolta a Chorio di San Lorenzo l'XI memorial "Vincenzo Infortuna", XVI Torneo di calcio "San Gaetano Catanoso". L'ormai consolidata manifestazione solidale calcistica è stata organizzata dall'Associazione Amatori Calcio Chorio in collaborazione con la sezione reggina dell'AISLA, con il Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo grazie al contributo degli Amici di Cecio e di tutta la popolazione choriese. Tre Formazioni, Amatori Calcio Chorio, Sporting Melito e Musopuniti, malgrado la fredda giornata, si sono affrontate con grande spirito agonistico. Ha prevalso il Musopuniti dove milita il figlio di Vincenzo Infortuna, si è classificato al secondo posto lo Sporting Melito del Presidente Enzo Anghelone, al terzo posto gli Amatori calcio Chorio del Presidente Salvatore Tripodi. Grande farplay si in campo che in tribuna dove un nutrito gruppo di spettatori ha applauduto gli atleti. Il sindaco di San Lorenzo, Bernardo Russo, non potendo partecipare, ha mandato un telegramma di saluto. Sono intervenuti: la presidente della sezione AISLA reggina, dottoressa Francesca Genovese che ha illustrato il lavoro fatto dall'associazione in questi ultimi anni e quanto siano drammatiche le condizioni dei pazienti e dei familiari di chi è affetto sclerosi laterale amiotrofica (SLA); il parroco di Chorio don Manuel Cepeda con le suore del Volto Santo, che ha sottolineato l'importanza dello sport come momento di aggregazione e la solidarietà nei confronti di chi soffre; Manulea Infortuna che ha ringraziato tutti quelli che si sono prodigati per l'evento ed ha ricordato il padre "Cecio", come tutti chiamavano Vincenzo, e tutti i malati di SLA che oggi non sono più tra di noi. Salvatore Tripodi e soci, premiato i partecipanti, hanno ringraziato la famiglia Infortuna, il Comune di San Lorenzo per il patrocinio, il Club Lions Reggio Calabria Citta del Mediterraneo del presidente Vincenzo Romeo, La pasticceria Le Parc di Lofaro, il Bar del Corso di Sapone, la golosità dei fratelli Scaramozzino, la VL3 di Simeri Crichi, il circolo AICS di Chorio, la Mangiatorella S.P.A. e tutti gli amici di Chorio che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione del torneo e della frittolata di beneficenza che ha chiuso la manifestazione.

Il ricavato dell'evento è stato devoluto alla sezione AISLA reggina.