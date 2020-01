Regionali, nuovo punto d’ascolto promosso da Roberto Vizzari: domani l’apertura della segreteria politica a Villa San Giovanni (RC)

Un nuovo punto d'ascolto sul territorio, per il territorio. E' questa l'intenzione di Roberto Vizzari, candidato al Consiglio Regionale con l'Udc nella Circoscrizione Sud, che, dopo l'apertura della segreteria politica a Reggio Calabria, in Via V. Veneto, e dopo aver fissato la base operativa della sua campagna elettorale a San Roberto, Comune che ha guidato per 15 anni, domani alle ore 16.00 aprirà la sua segreteria politica a Villa San Giovanni (RC) nella centralissima Piazza Valsesia. Per l'occasione sarà presente anche il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa. "Questa città è cruciale per l'intera Area dello Stretto. Credo in Villa San Giovanni, che non deve essere più una città di partenze ed un semplice approdo, ma uno snodo commerciale e culturale fondamentale per il futuro!" ha detto Roberto Vizzari.

Dettagli Creato Lunedì, 06 Gennaio 2020 18:03