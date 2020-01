Reggio, Augliera (M5S): "Tirocinanti nel limbo"

Domenico Augliera, candidato M5S al Consiglio regionale della Calabria, ritorna ad occuparsi dei tirocinanti calabresi e degli ex percettori della mobilità in deroga, "per i quali - precisa - non ci sono al momento garanzie". "Si tratta - ricorda Augliera - di migliaia di lavoratori calabresi finiti da tempo nel limbo del precariato ed in costante attesa di provvedimenti regionali". "Da più di tre anni - sottolinea Augliera - la politica dei soliti noti ha tenuto in sospeso queste persone, costrette a subire i drammi dell'instabilità, di pagamenti irregolari e perfino la riduzione degli stipendi. Sembra superfluo rammentare che il tirocinio dovrebbe essere transitorio e finalizzato a spendere le competenze acquisite in specifiche attività lavorative". "In altre regioni - incalza Augliera - i tirocinanti hanno trovato maggiore stabilità e risposte concrete. Da noi la politica dei vecchi partiti ha invece perpetuato un sistema fondato sul bisogno e sul ricatto, anche per condizionare il voto di questi lavoratori, cui sono vicino e che esorto a battersi per i loro diritti, sempre negati dal centrodestra e dal centrosinistra". "Per noi è prioritario - conclude Augliera - dare delle certezze ai tirocinanti calabresi".

