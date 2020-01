Reggio: Befana Lions presso la Piccola Opera Papa Giovanni

Per la festività dell'Epifania il Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica ha portato doni ai bambini del centro accoglienza di Reggio Suor Antonietta Castellini della Piccola Opera Papa Giovanni .

Il Club e' stato presente presso la struttura di via Ferraris con il presidente avv. Mario Plutino , il vice avv. Giovanna Cusumano , il past dott. Natino Iaria , e i soci dott. Antonio Pirrello, dott. Giovanni Cuzzocrea, dott.ssa Stefania Isola e avv. Giuseppe Basile.

Da molti anni il centro Suor Antonietta Castellini accoglie gestanti e madri nubili con i loro figli che per diverse ragioni hanno necessità di protezione e assicura il necessario supporto anche mediante la predisposizione di progetti personalizzati di recupero e di inclusione sociale .

Il Club Lions ha incontrato i responsabili della struttura , era presente il prof. Piero Siclari , i bimbi e le madri ospiti ed ha consegnato doni utili acquistati con i fondi raccolti grazie alla tombolata di beneficenza organizzata il 28 dicembre , ed ha regalato ai bimbi le consuete calze della Befana ricche di caramelle e cioccolate di cui sono ghiotti. Continua in questo modo la serie di servizi alla città che il Club ha sempre svolto , in particolare, di recente, con una serie di servizi svolti nell'area grecanica della provincia di Reggio in materia di prevenzione delle malattie diabetiche e della vista e con il convegno su Salvatore Quasimodo con relatore il prof. Lucio Villari che si e' svolto presso il Liceo Classico Tommaso Campanella