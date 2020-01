Regionali: inaugurata segreteria politica di Lucia Caccamo

Alla presenza degli On. F. Cannizzaro e J. Santelli, oggi è stata inaugurata la Segreteria Politica dell Avv. Lucia Caccamo, candidata per il centrodestra nella lista del Presidente. Rivolgendosi ai numerosi presenti l'On Cannizzaro ha auspicato il successo del centrodestra per le venture elezioni regionali sottolineando la capacità e preparazione della candidata Caccamo, già brillante dirigente del Consiglio Regionale della Calabria. Quest'ultima, nel rivolgere un ringraziamento per la gradita presenza della Deputazione, ha evidenziato le problematiche regionale a cui dare immediata risposta con particolare riguardo alla sanità ed alla occupazione giovanile. L'On. Santelli, candidata a Presidente della Regione, dal canto suo, ha ringraziato l'Avv. Caccamo per la sua presenza nella lista del Presidente.

Creato Sabato, 04 Gennaio 2020