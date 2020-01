Reggio: all'hospice l'evento "Aspettando l'Epifania"

Stamattina dalle 10 si èsvolto un simbolico ed unico momento natalizio dal titolo "Aspettando l'epifania" in una location particolare ma dal clima caldo e familiare quale è l'Hospice di Reggio Calabria. L'epifania rappresenta da sempre un'importante festività natalizia, fatta di doni, simboli e famiglia e anche oggi si è verificato tutto ciò nella struttura di Reggio Modena, dove i volontari e gli operatori dell'Hospice e gruppi di volontari di varie associazioni hanno animato la mattinata tra sorprese, canti e cibo. L'ennesima iniziativa che dimostra e mostra la vicinanza e l'attaccamento della città alla struttura e che riprendendo il significato originale del termine "Epifania", è Manifestazione, in questo caso però di affetto e gratitudine della cittadinanza al servizio offerto da anni dalla struttura.

Una mattinata animata in particolare dallo staff della struttura, dall'associazione Retesociale, e da un gruppo di artisti locali come Mattia Campo come clarinetto e Angela Vadalà come pianoforte che hanno allietato il tutto con un concerto a tema natalizio con varie melodie toccanti e magiche. Ad arricchire il momento c'è stato il bellissimo gesto offerto dal rinomato hair stylist del centro città Giovanni Barcella e dallo staff del suo salone "Old Style" che hanno dato la possibilità a tutti gli ospiti di avere tagli e barba gratis. Una mattinata che è simbolo di solidarietà e amore, offrendo barba e capelli ai nostri amici ricoverati all'Hospice, verso chi amore l'ha Donato e continua a donarlo con una speranza viva. Un momento di allegria, solidarietà, famiglia, cuore e di generosità fatto da professionisti ognuno nel loro campo. Tanta commozione e tanti importanti interventi di personaggi e isituzioni, tra cui la visita del consigliere metropolitano Filippo Quartuccio, da sempre vicine all'Hospice che hanno ringraziato gli organizzatori e hanno ribadito la vicinanza all'equipè. Momento toccante è stato inoltre l'intervento e il ringraziamento di alcuni degli ospiti della struttura. Un'iniziativa, quella di oggi, da considerare come successo e che ripercorre la scia estiva della campagna di sensibilizzazione e che ha visto anche oggi la presenza di alcuni dei suoi protagonisti come Angelita Racco e Bruno Monorchio, i quali commossi hanno ribadito i ringraziamenti a tutti coloro che li hanno accompagnati e aiutati. A concludere il tutto, dopo un buffet offerto dagli organizzatori, i saluti e ringraziamenti di Nicola Saggese e della Dott.ssa Arvino, i quali in rappresentanza dell'equipè, commossi hanno ribadito l'importanza di questi momenti e di ciò che rappresentano. Un'Epifania speciale che mostra e dimostra il bello che c'è in noi e nella nostra città, del suo cuore e della magia che in esso risiede. Un momento simbolo di comunità e famiglia che vuole ribadire ciò che si è visto durante tutta la campagna estiva, ovvero che l'Hospice è casa di vita e di famiglia.