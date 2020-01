Regionali: domani l'inaugurazione della segreteria politica di Candeloro Imbalzano

Si terrà domani domenica 5 gennaio alle ore 10:30 l'inaugurazione ufficiale della segreteria politica di Candeloro Imbalzano, alla presenza della candidata alla carica di governatore per il Centrodestra On. Jole Santelli. Interverranno il coordinatore provinciale On. Francesco Cannizzaro ed i parlamentari reggini.

La segreteria è sita sul lungomare di Reggio Calabria adiacente al Miramare (corso Vittorio Emanuele, 99).