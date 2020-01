Palmi (RC), domenica inaugurazione della sede elettorale di Mattiani

La campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e l'elezione del Governatore della Calabria, che si concluderà il prossimo 26 gennaio, entra nel vivo e tutti i candidati scendono in campo per presentarsi ai calabresi con le loro idee e proposte.

Inizia ufficialmente quindi anche la campagna elettorale di Giuseppe Mattiani, classe 1985, di Palmi, laureato in Giurisprudenza, con la passione della politica che coltiva sin da giovanissimo con esperienze e successi nelle consulte studentesche fino ad arrivare al prestigioso traguardo di vice sindaco di Palmi e primo degli eletti nel 2012 a soli 27 anni.

Giuseppe Mattiani decide di scendere in campo in questa importante campagna elettorale candidandosi a rappresentare i calabresi in consiglio regionale con la lista "Santelli presidente" nel collegio sud comprendente tutta la provincia di Reggio Calabria e l'occasione per presentare il suo programma di sviluppo del territorio sarà l'inaugurazione della propria sede elettorale di Palmi, domenica alle 16.30, su corso Garibaldi, piazza libertà.