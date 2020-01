Le Sardine calabresi sbarcano a Riace ‎

Le sardine calabresi si ritroveranno il 6 gennaio a Riace, città simbolo dell'umanità e dell'integrazione. Da qui per inviare un messaggio chiaro contro la politica dell'insicurezza, della precarietà umana ed economica, dell'odio e dell'intolleranza verso il diverso. Riace ha indicato la via per un'integrazione sostenibile e solidale in una terra difficile come la Calabria e in tutto il mondo.

L'annuncio dell'evento è stato accolto con entusiasmo da referenti e organizzatori da tutto il Meridione. E' confermata la presenza di delegazioni organizzate dalla Campania e la partecipazione di sardine dalle altre regioni del Sud.

Come ha già annunciato Jasmine Cristallo sarà una "festa delle diversità". Quelle diversità che come ha ricordato il Presidente della Repubblica sono un valore fondante della nostra libertà". Lo afferma in una nota il movimento "6000 sardine in Calabria".

La coordinatrice calabrese delle Sardine, Jasmine Cristallo, annuncia che il 6 gennaio le Sardine saranno a Riace, a fianco di Mimmo Lucano, con una manifestazione per difendere ciò che è diventato un simbolo dell'accoglienza. "Ci schieriamo, senza se e senza ma, con il modello di Riace", sostiene Cristallo in un'intervista rilasciata a MicroMega online. La 38enne, nota per essere stata l'ideatrice della 'Rivolta dei balconi' durante la visita di Salvini a Catanzaro, aggiunge poi: "La destra populista sta cavalcando la paura e strumentalizza le contraddizioni sociali in chiave razzistoide. Siamo vivendo l'era della barbarie: la paura -come il sonno della Ragione- genera mostri. Dobbiamo riuscire a bonificare il dibattito pubblico per contrastare questa destra becera e pericolosa". "Siamo un movimento eterogeneo, ma occorre iniziare a schierarsi anche su altri temi e parlare di ambiente e lavoro. Ho sempre fatto politica dal basso, mai avuto una tessera di partito in tasca: l'unica tessera è dell'Anpi che, per me, ha un forte valore simbolico. Noi siamo figli della Resistenza e la Costituzione nasce dalla Resistenza. Ho prestato volontariato nel campo della psichiatria e mi sono impegnata in associazioni per i diritti dei bambini e dei migranti. Ho sempre difeso i deboli e gli emarginati". Quanto alle Regionali in Calabria, "le Sardine non sosterranno alcun candidato: la situazione è diversa rispetto all'Emilia. In questo scenario frammentario, con varie liste a sinistra, non ci sentiamo di dare indicazioni di voto perché siamo totalmente apartitici. Ogni sardina voterà secondo coscienza, ma non ci sarà campagna elettorale per alcun candidato presidente. Nelle nostre mobilitazioni sto constatando la volontà di incontrarsi su terreni comuni: l'antifascismo, l'antirazzismo e il rispetto della Costituzione. Forse non si è mai stati così uniti a sinistra".