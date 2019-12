Giovani, Vizzari (Udc): “Servizio civile, opportunità a rischio”

"Mettiamo al centro del nostro pensare ed agire i giovani, le opportunità che dobbiamo offrirgli, gli spazi che dobbiamo restituire loro". E' quanto affermato da Roberto Vizzari, candidato con l'Udc alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale nella Circoscrizione Sud.

"Un impegno da portare in seno al Consiglio Regionale è certo quello dell'emigrazione giovanile ed il conseguente spopolamento della nostra Calabria, a discapito soprattutto delle aree interne. In quest'ottica programmi come il Servizio Civile Universale sono nel breve periodo un tassello importante di un piano di intervento che si dovrà andare a realizzare a lungo termine" continua Vizzari.

Il candidato denuncia: "La Calabria si è vista dimezzare queste opportunità e la responsabilità è in buona parte dello scarso interesse della dimostrato dalla politica locale. Un anno di Servizio Civile in molti casi significa offrire un anno in più ad un giovane per individuare la propria strada per non dovere abbandonare la Calabria ed al tempo stesso fungere da sostegno al welfare della propria comunità, specialmente nei piccoli Comuni, che rappresentano la spina dorsale della nostra Regione".

"Non bisogna sottovalutare la questione – conclude Vizzari – perché bisogna ricordare l'imortanza del servizio civile nel costruire una base condivisa di educazione civica, di passione civile, di partecipazione alla vita pubblica che i giovani hanno dimostrato di accogliere con favore ed entusiasmo".