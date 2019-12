Reggio, Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: chiuse le attività del 2019

Oggi la Delegazione Calabria del Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio conclude le sue attività per il 2019 con un importate e significativo evento caritatevole offrendo e servendo il "Pranzo della Fraternità". Dopo la celebrazione eucaristica – si legge in un comunicato stampa - che si è svolta nella Chiesa di Santa Maria Della Candelora, a Reggio Calabria, presieduta da Monsignor Luigi Cannizzo Commendatore di Grazia Ecclesiastico e Priore Vicario della Calabria, nei locali parrocchiali, è stato servito un pranzo per le famiglie indigenti e per i bisognosi del territorio. Le Dame, i Cavalieri ed i volontari che sono intervenuti hanno partecipato con grande generosità predisponendo ed offrendo circa 180 coperti in un clima di gioia e festosa operatività, riuscendo ad accompagnare ogni pietanza offerta con un condimento importantissimo "un sorriso".

"In questi casi l'arricchimento più significativo lo trae chi offre e riesce ad interpretare in modo concreto il Vangelo mettendosi a disposizione degli ultimi e dei dimenticati". Con grande emozione il Delegato Vicario Comm. Aurelio Badolati ha commentato l'iniziativa da lui voluta e che tutta la Delegazione ha saputo interpretare con grande slancio e partecipazione. Non c'era modo migliore per concludere un anno ricco di iniziative e che ha visto la Delegazione impegnata su tutto il territorio regionale, un anno ricco di eventi e di iniziative culturali dove la carità ha sempre avuto un posto centrale nella vita dell'Ordine in Calabria e che poi ha visto nella Solenne cerimonia di investitura di Tropea un importante punto di sintesi frutto del lavoro di tutti e dell'attaccamento alla nostra Sacra Milizia.

I sorrisi, gli abbracci e lo scambio di auguri tra tutti coloro che hanno preso parte a questo evento ha rappresentato – termina il comunicato - la giusta conclusione di una giornata dove la carità e la generosità sono state le protagoniste principali.