Reggio, il 30 dicembre il Consiglio Metropolitano

Il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria urgente, per il giorno:

LUNEDI' 30 DICEMBRE 2019

alle ore 13.00 ( in prima convocazione )

LUNEDI' 30 DICEMBRE 2019

alle ore 15.30 ( in seconda convocazione )

presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro_ (Piazza Italia - Reggio Calabria) per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta n. 158 del 23.12.2019- Surroga del Consigliere Metropolitano Fabio Scionti con il Sindaco del Comune di S. Eufemia d'Aspromonte Domenico Creazzo.

2. Proposta n.141 del 10.12.2019 - Riconoscimento(tecnico)della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) D.Lgs n.267/2000, sentenze esecutive liquidate nell'anno 2016.

3. Proposta n. 142 del 10.12.2019 - Riconoscimento(tecnico)della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) D.Lgs n.267/2000, sentenze esecutive liquidate nell'anno 2017.

4. Proposta n. 144 del 10.12.2019 - Riconoscimento(tecnico)della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) D.Lgs n.267/2000, sentenze esecutive liquidate nell'anno 2018.

5. Proposta n. 145 del 10 .12.2019 - Riconoscimento(tecnico)della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lettera a) D.Lgs n.267/2000, sentenze esecutive liquidate nell'anno 2019 fino al 22.11.2019.

6. Proposta n. 151 del 13/12/2019 - Revisione ordinaria delle partecipate al 31.12. 2018 .

7. Proposta n. 156 del 18.1 2.2019 - Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi de ll'a rt.194, comma 1, lettera e) D.Lgs n.267/2000. Somme da corrispondere al Comune di Reggio Calabria .

8. Proposta n. 157 del 23.12.2019 -Variazione ex art 175 D.Lgs.267/2000 all'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021 - Progetto "RC MetroCitizens in transition".

9. Proposta di ratifica Delibera Sindaco Metropolitano -Lavori di somma urgenza per contenimento danni e ripristino della sede stradale lungo la S.P. 9 denominata Inn. SS 106 Monasterace M. Confine provinciale al km 24+500 circ a, in località Campanaro, nel comune di Pazzano". Riconoscimento "Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016.