A volte ci chiediamo "cosa posso fare per aiutare chi ha bisogno" o magari "come posso fare"? Bene, adesso si può fare qualcosa di concreto. Giorno 29 dicembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, al Mercante in Fiera, organizzato dall'associazione RhegiumUrbis Antiqua 1908 presso la Rada Giunchi (lido comunale di Reggio Calabria), si troverà uno stand solidale , dove l'intero ricavato di ciò che verrà acquistato, (e se vorrete potrete donare qualcosa) sarà utilizzato per l'acquisto di presidi medici e materiale didattico, che saranno donati al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Bianco Melacrino Morelli di Reggio Calabria.

