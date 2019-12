Reggio, parata di Natale sui trampoli lungo il corso Garibaldi

"La Svi.Pro.Re. SPA e la Città Metropolitana di Reggio Calabria non finiscono di stupire.

Il 28 e 29 dicembre lungo il corso Garibaldi vi aspettano i beniamini dei bambini. Questi personaggi sono i simboli del Natale e i beniamini dei bambini e realizzeranno una straordinaria animazione verticale, mobile e musicale, perfetta anche lì dove l'amata slitta di Babbo Natale potrebbe incontrare qualche difficoltà logistica. Lo shopping natalizio di centri storici, vie, piazze cittadine e centri commerciali viene in questo modo allietato dal gioioso spettacolo degli artisti di strada su trampoli, da sempre in grado di colpire la nostra fantasia facendoci ritornare tutti bambini.

Come per magia, l'albero di Natale e la stella cometa, il pupazzo di neve e Babbo Natale in compagnia dei folletti, prenderanno vita e accompagneranno il pubblico nella scelta degli ultimi regali di Natale. La musica itinerante di sottofondo, conferisce una nota di allegria e festa allo spettacolo di animazione per la sua intera durata, e trasporta strade e piazze in una magica atmosfera fatta di luci suoni e colori squisitamente natalizi. Gli artisti di strada della parata, distribuiscono strenne di Natale al loro passaggio, realizzando così anche un intrattenimento di contatto con il pubblico, elemento vincente e raro nelle animazioni sviluppate in altezza. Grandi e piccoli diventano così protagonisti dello spettacolo di animazione, muovendosi con esso al suono delle più belle musiche di Natale.

Ancora tantissimi auguri musicali con uno spettacolo di animazione in movimento di Artisti di strada sui trampoli". Lo afferma in una nota l'Amministratore Unico della Svi.Pro.Re. SPA, Serafino Nucera.