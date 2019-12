A Marina di Gioiosa Ionica (RC), settimana prima di Natale ricca di appuntamenti e momenti di condivisione

"Abbiamo intrapreso una strada, quella della partecipazione attiva e del confronto senza filtri.

La settimana che anticipa il Natale é stata piena di piccoli momenti di condivisione. Abbiamo aperto le porte del nostro comune ai bambini delle scuole che hanno addobbato con amore e pensieri l'albero di Natale nell'androne del nostro comune, regalandoci un momento magico, come solo i più piccoli riescono a fare. Ma gli incontri non sono finiti e dopo l'albero in comune e grazie ad una proposta arrivata dal basso abbiamo dato vita ad un altro bel momento, ricco di emozioni, con lo spirito che contraddistingue una comunità abbiamo addobbato alberello di natale di piazza Zaleuco.

Non sono mancate raffiche di vento, pioggia ad intermittenza,ma tutto ciò non ci ha fermato, non ha fermato la comunità di Marina di Gioiosa Ionica. Una delle parole che sentirete spesso pronunciare dalla nostra amministrazione sarà: grazie". Lo si legge nella nota diffusa dall'Amministrazione Comunale.

"Grazie a chi ha proposto l'idea di colorare con sorrisi e palline l'albero in piazza.

Grazie a chi lo ha reperito in pochissimo tempo.

Grazie ai privati che hanno partecipato con luci e palline.

Grazie ai ragazzi della scuola calcio.

Grazie alle catechiste.Grazie alle mamme ed ai papà che hanno partecipato e per l'organizzazione. Grazie a Don Massimo per esserci stato. Grazie ai bambini che hanno contaminato la piazza, il comune e le vie del paese di sorrisi e allegria.

Grazie Marina di Gioiosa Ionica per aver messo un atto il vero spirito del Natale perché per noi non é importante cosa troviamo sotto l'albero, ma chi troviamo intorno".