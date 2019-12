L'Istituto Nazionale Azzurro apre una delegazione in Terra Santa.

Il Presidente Nazionale Dott. Lorenzo Festicini ha partecipato a Betlemme alla cerimonia di inaugurazione.

Da oggi i Membri dell'I.N.A. avranno un punto di riferimento in Terra Santa precisamente nella città di Betlemme luogo di un'importanza altissima perché i Vangeli cristiani indicano la città come punto dove è nato Gesù.

Il presidente Festicini su delibera del Consiglio Direttivo, ha provveduto a nominare come Delegato il Dott. Albert Saleh il quale avrà il delicato e responsabile compito di coordinare le attività del prestigioso Istituto culturale.

Da quasi due anni l'Istituto porta avanti diverse attività umanitarie in campo medico ed umanitario in Terra Santa divenendo con la serietà e concretezza delle varie iniziative, un valido interlocutore tra enti ed organizzazioni del luogo.

"Sono particolarmente legato a questi luoghi ed oggi con la nascita di questa delegazione diveniamo ancora di più un punto di riferimento tangibile del nostro operato in Terra Santa" ha dichiarato il Dott. Festicini aggiungendo " ringrazio il Dott. Saleh per la responsabilità che si è voluto assumente con l'accettazione dell'incarico che sono certo conoscendo le sue qualità professionali, verrà assunto in maniera eccellente."