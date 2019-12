Il reggino Lorenzo Festicini nominato uomo dell'anno della Palestina. In un teatro della cultura stracolmo di persone Il Ministro Dr.Ahmad Mjdalni in persona ha consegnato la prestigiosissima onoreficienza.

Il giovane trentunenne da anni impiega tutte le sue forze attraverso l'Istituto Nazionale Azzurro-nel ruolo di presidente nazionale- in Terra Santa con opere umanitarie in campo medico cercando di alleviare sofferenze a chi per condizioni economiche e sociali ancora oggi non riesce a permettersi cure mediche basilari.

Un orgoglio per Reggio e la Calabria tutta.

"quando ho ricevuto la lettera dove mi veniva comunicata la mia nomina a uomo dell'anno sono rimasto senza parole, un'emozione indescrivibile" - ha dichiarato Festicini aggiungendo- "questa onoreficienza non è stata assegnata solo a me ma a tutta la calabria e ai calabresi che quotidianamente con estremo sacrificio lottano e lavorano per far emergere il bello della nostra terra."