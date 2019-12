Gerace (RC), 28 e 29 dicembre la winter edition de "Il Borgo incantato - Festival Internazionale di Arte di Strada"

La Città di Gerace si trasforma nella magia de "Il Borgo Incantato - Festival Internazionale di Arte di Strada" - "Winter Edition". La manifestazione si terrà nelle serate del 28 e 29 dicembre, a partire dalle ore 20.00 in poi, in un susseguirsi di musica, luci, magia, acrobazie, sorprendenti performance di artisti con le loro originali spettacoli destinati a grandi e piccoli, con la possibilità di degustare i prodotti tipici dell'enogastronomia locale.

Grazie al lodevole impegno della locale Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, con il Patrocinio della Regione Calabria, nel "Monumentale Borgo Storico Nazionale", considerato uno dei più belli d'Italia e del mondo, per terza volta di seguito volta di fila verrà riproposta la versione invernale di questo straordinario e conosciutissimo evento del Borgo Incantato.

Il Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti, nel corso dell'incontro con gli organi di stampa, ha sottolineato: «Gerace è pronta ad ospitare questa nuova edizione invernale del Borgo Incantato, che è divenuto un evento che attira sempre più persone nella nostra città, e che accoglieremo con artisti di primo piano e con la possibilità di poter gustare i migliori prodotti della nostra cucina tradizionale. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutti i dipendenti comunali per il grande lavoro che quotidianamente stanno facendo per migliorare sempre più questa manifestazione e gli altri importanti eventi che Gerace ospita, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto tecnico-logistico e amministrativo, per i quali ringraziamo il geometra Giuseppe Garreffa, il geometra Domenico Romeo, tra l'altro anche responsabile della sicurezza, per il loro costante impegno».

La Responsabile del Settore Amministrativo Dottoressa Loredana Panetta ha indicato, nel dettaglio, i gruppi che daranno vita, con i loro travolgenti spettacoli, all'edizione invernale del Borgo Incantato, un'edizione rivisitata rispetto a quella estiva, con la presenza anche di un gruppo gospel che arriva direttamente dagli Stati Uniti d'America, che insieme alle altre compagnie saranno protagonisti di uno spettacolo che farà rivivere l'atmosfera natalizia.

Il 28 dicembre si comincia con la compagnia itinerante Takabum, quindi con gli Zastava Balkan Orkestar, quindi gli "Spirit of New Orleans" con il loro spettacolo dal titolo "When the Saints go marching". Saranno presenti anche Quinto e Martina Italiano Equilibristi con "Sintonia in Equilibrio". La Compagnia dei Folli con lo spettacolo "Fuoco", che si compone di danze aeree e atmosfere incantate che si fondono, illuminano la notte e trasformando in un magico sogno pronto a far emozionare il pubblico. Il 29 dicembre si aggiunge la qualità musicale dei brani della Compagnia Corona Events con il "Christmas Show". Gran finale in Piazza del Tocco.

Gli spettacoli sono tutti gratuiti ed iniziano a partire dalle 20.00.