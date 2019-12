Corruzione nel Comune di Villa San Giovanni, Auddino (M5S): “Viminale valuti commissariamento ente”

"Un quadro definito 'desolante' dalla Procura di Reggio Calabria. Dopo la sospensione decisa dal Prefetto, mi aspetto che il sindaco di Villa San Giovanni dimetta e che il ministero dell'Interno di valutare se ricorrono i presupposti per avviare il commissariamento dell'ente locale". Lo afferma in una nota il senatore calabrese del M5S Giuseppe Fabio Auddino riferendosi all'inchiesta 'Cenide' della Dda di Reggio Calabria, che ha condotto ai domiciliari 11 persone, fra cui il sindaco di Villa San Giovanni e il presidente del Cda e l'Ad della "Caronte & Tourist Spa", la società di navigazione che opera nello Stretto, oltre che di dipendenti comunali e professionisti. "I reati contestati a vario titolo sono di una gravità inaudita - prosegue -. Parliamo di corruzione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato". "Siamo preoccupati per i dipendenti della società di navigazione che vanno tutelati - conclude -. Ci auguriamo che non subiscano ripercussioni a seguito della vicenda".

