"È una vera e propria bufera quella che ha travolto l'amministrazione di Villa San Giovanni e la Caronte&Tourist, società che da decenni monopolizza o quasi l'attraversamento dello Stretto di Messina e i collegamenti con le isole minori.

Noi siamo garantisti e non siamo giustizialisti, siamo in attesa della conferenza stampa della Procura della Repubblica di Reggio Calabria per conoscere i fatti.

Ci sono secoli di civiltà giuridica che cozzano contro la convinzione di Davigo e contro una cultura che seppellisce l'approccio del Beccaria e i principi costituzionali ispirati a un rigoroso garantismo. Non accetteremo mai l'assunto per cui non esistono cittadini innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti. Perché questa è barbarie, non giustizia. «La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità: la cultura del sospetto è l'anticamera del khomeinismo», diceva Giovanni Falcone. Per me sono parole che andrebbero scolpite in ogni tribunale accanto all'espressione La legge è uguale per tutti". Lo dichiara il presidente dell'Associazione Legalità Democratica Avv. Maximiliano Granata.