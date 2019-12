Oggi e domani, i corsisti del Bluocean's Workshop, percorso di Alta Formazione fotogiornalistica, parteciperanno ad una sessione didattica dedicata alla scrittura. Le masterclass rientrano nel percorso di patrocinato in esclusiva da National Geographic e giunto alla 12° edizione.

Ad arricchire l'evento saranno i confronti privilegiati con i giornalisti e scrittori Mimmo Gangemi, Claudio Cordova, Maurizio Insardà e Francesco Scarpino che modererà gli incontri.

I corsisti avranno l'opportunità di discutere di media e editoria, nella diversità di specifici settori in cui la comunicazione, in contenuti e immagini, deve sempre rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il Bluocean's Workshop ha valenza accademica grazie alla partnership con l'Università per Stranieri.

I 15 moduli dell'intero percorso formativo prevede un intenso calendario fino a marzo.

Il Bluocean's Workshop ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Randy Olson, Melissa Farlow, Carsten Peter, Lynn Johnson e William Daniels, e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Magazine, National Geographic web, l'Espresso e DRepubblica.

L'edizione corrente, in piena continuità con gli anni scorsi, vanta personalità di rilievo internazionale della fotografia, del fotogiornalismo e del photoediting: Penny De Los Santos, Erika Larsen, Francesco Cito, Tony Gentile, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Mario Spada, Lorenzo Pesce, Marco Pinna, Manila Camarini, Gianluca Colla e Paolo Petrignani.

I programmi didattici si sviluppano secondo gli originali dettami del Bluocean's Workshop: moduli d'aula e shooting sul campo, con quest'ultimi che coinvolgeranno locations non solo calabresi.