Roccella Ionica (RC), domani l'inaugurazione della nuova casa famiglia del Centro Emmaus

Riportare il colore per riaccendere i sogni. A Roccella Ionica, domani 18 dicembre, alle ore 14.30, saranno inaugurati gli spazi della casa famiglia gestita dal Centro Emmaus, socio di GOEL – Gruppo Cooperativo, ristrutturati con il sostegno della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus grazie all'iniziativa Il colore dei sogni di United Colors of Benetton in collaborazione con Ponzano Children.

Dopo i campus di volontariato di luglio e novembre e la donazione di alcuni giochi per il giardino, continua il rapporto di collaborazione e amicizia tra la Fondazione Francesca Rava e la Casa Famiglia: la donazione – si legge in un comunicato stampa - è frutto del contest Il colore dei sogni di United Colors of Benetton, che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini, intenti a disegnare i loro sogni più luminosi. I sei disegni più votati dalla community online sono diventati una capsule collection di gift card, il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione per portare colore, vivacità e allegria ai bambini di case famiglia, o che vivono in situazioni di difficoltà, in 5 diverse località in Italia, da Milano alla Calabria, da Cagliari alle Marche colpite dal terremoto.

Chiara del Miglio e Silvia Valigi di Fondazione Rava, presenti all'inaugurazione, apporranno la targa Il Colore dei Sogni alla casa famiglia che sorge all'interno del Centro Emmaus diretto da Gerhard Bantel, che dichiara: «Il nostro compito è quello di dare un futuro a chi futuro non ne aveva. Noi accogliamo bambini da contesti molto difficili per dare loro stabilità in un ambiente familiare e accompagnarli con professionisti in gamba e strumenti riabilitativi di vario genere. Ringraziamo la Fondazione Rava per il percorso di collaborazione che abbiamo iniziato - conclude - Convinti che insieme possiamo ancora fare tanto».