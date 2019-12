Reggio, gli studenti del ‘Boccioni-Fermi’ hanno incontrato lo scrittore Carmine Abate

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso l'Aula Magna dell' I.I.S. Boccioni Fermi (Via Sbarre Sup. Dir.Laboccetta-RC) di Reggio Calabria si è svolto l'incontro con l'autore Carmine Abate, vincitore di prestigiosi premi e del 50° Premio Campiello, per la presentazione del libro "L'albero della fortuna", edito da Aboca, come previsto dal Progetto Curriculare "Il libro in classe".

Il libro è stato analizzato e commentato in orario curriculare ed extracurriculare con il supporto dei docenti di Materie Letterarie, e ha offerto spunti di riflessione inerenti l'educazione alla lettura e l'educazione alla cittadinanza attiva. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Anna Maria Cama, dopo un excursus sull' attività letteraria dell'autore, ha evidenziato quanto lo stesso, pur avendo vissuto tra la Germania e il Trentino, ha mantenuto un filo diretto con le suggestioni, i sapori, gli odori della sua regione d'origine, la Calabria. Ha relazionato la prof.ssa Vincenzina Granata, docente di Materie Letterarie presso la sede Boccioni, che, rifacendosi al romanzo, ha tratteggiato i rapporti di Carminù, il protagonista, con il proprio ambiente e con il proprio nonno. L'autore Carmine Abate con parole cariche di un senso di profondo amore per il suo vissuto, ha chiarito l'essenza della propria opera.

Gli studenti presenti (non solo delle classi diurne MAT, ottico, odontotecnico, Agrario e Commerciale, ma anche del corso per adulti Agrario e Socio-Sanitario dell'IIS Boccioni Fermi) hanno dimostrato interesse e partecipazione all'evento, esprimendosi con domande molto pertinenti e ingegnose e riflessioni profonde e adeguate all'atmosfera del romanzo. Ottima la riuscita dell'evento e corale la partecipazione di docenti e studenti, tanto che la Dirigente Scolastica, prof.ssa Cama, ha annunziato che questo è stato il primo di altri incontri con autori.