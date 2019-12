Iniziativa di ELSA Reggio Calabria presso la Biblioteca della sezione Femminile del Carcere di San Pietro

In occasione dello Human Rights Day, l'Associazione ELSA (The European Law Students' Association), sezione di Reggio Calabria, ha organizzato un'iniziativa dai risvolti pratici, volta a sensibilizzare le coscienze dei partecipanti in relazione alla condizione di una particolare categoria di soggetti: i detenuti.

È stata sviluppata sotto la forma di un'attività di volontariato culturale e, per questo, insieme alle detenute donne si è proceduto ad etichettare e riordinare libri e DVD donati dai partecipanti in occasione della giornata.

I soci di ELSA Reggio Calabria hanno vissuto un bellissimo momento di confronto con le detenute, che hanno parlato della loro esperienza all'interno della Casa Circondariale, esprimendo il desiderio di avere maggiori contatti con persone provenienti dall'esterno, soprattutto con i giovani, stimolando ELSA a strutturare un programma di attività a lungo termine per dare supporto (soprattutto morale) a chi sta vivendo un percorso di reinserimento nella società.

Il tutto si è svolto in un clima disteso e conviviale, nel quale si sono incontrati gli sguardi dei partecipanti, desiderosi di mettersi in gioco al servizio della comunità, e quelli delle detenute, pieni di speranza e voglia di cambiare il loro futuro.

Come momento conclusivo. ELSA Reggio Calabria ha donato alla struttura una targa recante una frase emblematica inerente ai Diritti Umani, che è stata affissa nella biblioteca da una detenuta che si occupa quotidianamente della sistemazione.

Inoltre, è stata donata dalla Sezione Locale una copia della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Il tutto si è svolto con il pieno sostegno dell'Avv. Agostino Siviglia, Garante Regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, e del Dott. Emilio Campolo, Responsabile dell'area pedagogica dell'Istituto, entrambi presenti all'iniziativa.