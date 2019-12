Reggio , Modaffari su Canale 5 con Unimorfe University

Il team dei referenti Italiani capitanati dalla Dott.ssa Maria Saveria Modaffari dell' Unimorfe International University, università estera con sede legale a New York saranno ospiti su Canale 5 Domenica 26 Gennaio a Domenica Live. I referenti presenteranno le varie offerte formative estere dell' Unimorfe, gli accordi Erasmus con vari Atenei Italiani ed esteri, l' Accordo con AICE - international academic credit valuation per il riconoscimento crediti dei percorsi esteri e la presentazione del Campus Universitario di Foggia e Roma dove gli studenti avranno a disposizione un vero campus Universitario sullo stile dei Campus Americani. Una grande opportunità per il nostro Paese di ospitare un Ente con una vasta potenzialità formativa grazie agli accreditamenti in Paesi Europei ed Extra Europei.

Dettagli Creato Sabato, 14 Dicembre 2019 18:07