Reggio, domani piazza Italia si colora con la musica e le coreografie dell’Asc

Il Natale anche quest'anno per l'ASC è l'occasione giusta per dare spazio alle proprie associazioni. Saranno tre giorni di danza e spettacolo che consentiranno alle tante realtà coinvolte, di far passare le feste natalizie in piazza dando sempre la possibilità di fare promozione sportiva e di far conoscere le tante attività. In particolare, già domani, sabato 14 dicembre dalle 18 in poi, a Reggio Calabria, Piazza Italia si colorerà di musica e coreografie grazie a "Arte in movimento", "Rb studio" e "Pretty woman". Si continua sabato 21 dicembre sempre alle 18 in Piazza Italia con le esibizioni di "Arie Viannesi", "Rb studio" e "Sturdust".

L'Asc, però, non è solamente danza e, anche sotto feste ci si tiene in forma. Infatti domenica 22 a partire dalle 17 ci sarà l'esibizione di spinning a cura di Pasquale Laurendi e Mimma Familiari. Alle 18 si torna a ballare sul palco di Piazza Italia con la "Jazz ballet schooll", "Educazione danza", "Pretty woman", "Arte in movimento" e "Rb studio".

Ancora una volta l'Asc confeziona iniziative e attività che rendono unico il modo di vivere lo sport e la danza nella provincia reggina, regalando momenti di spensieratezza e condivisione divulgando i sani valori dello sport. Tutte le associazioni di danza che vogliono unirsi sono ancora in tempo, basta contattare l'Asc.