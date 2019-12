Rizziconi (RC), sabato 14 dicembre torna l’evento solidale ‘Natal’è’

Ritorna l'appuntamento con 'Natal'è', l'iniziativa benefica che l'Associazione Solidal'è propone ogni anno per aiutare le famiglie in difficoltà del territorio.

La serata solidale, finalizzata alla raccolta fondi, si terrà sabato 14 dicembre dalle ore 20.30 a Rizziconi, presso l'Auditorium della Casa di Nazareth. Un evento all'insegna della convivialità e dell'allegria con la consapevolezza di compiere un gesto concreto in favore dei meno fortunati.

L'associazione, coordinata dalla presidente Giusy Pappatico, è impegnata tutto l'anno in varie attività e progetti culturali e sociali, e in numerose campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi.

La serata, curata in ogni dettaglio dal nutrito gruppo di volontarie, prevede una cena a buffet, la tombolata con ricchi premi e la coinvolgente musica live dei Madamadorè.

«Sensibilizzare sempre più la comunità alla cultura della solidarietà è da sempre la mission della nostra Associazione – sottolinea la presidente Giusy Pappatico - Questo periodo dell'anno, con le festività natalizie, dà a tutti la possibilità di compiere gesti anche piccoli ma concreti di aiuto nei confronti degli altri, in particolare dei soggetti deboli e svantaggiati». «Natal'è è un evento che punta essenzialmente alla raccolta fondi per le famiglie bisognose – conclude la presidente - ma al contempo è un bellissimo momento di aggregazione e di condivisione. Un'occasione, inoltre, per l'associazione per fare un bilancio dell'anno trascorso e pensare ai progetti per quello a venire».