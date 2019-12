Giornata importante per il Comitato Provinciale Inail che si avvia alla conclusione del primo anno di mandato e in una partecipata riunione tenutasi l'11 dicembre a Palazzo Campanella licenzia due provvedimenti di assoluto rilievo. In primo luogo si è proceduto a formalizzare l'attivazione di una collaborazione istituzionale con il Consiglio Regionale sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Collaborazione condivisa dal Presidente Fabio Giubilo coadiuvato dal componente Copro Stefano Priolo, dal Direttore Inail Liborio Cuzzola e attivata grazie alla sensibilità dimostrata dal Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto e dal Capo di Gabinetto Ugo Massimilla che, nonostante le incombenze di fine legislatura, hanno riconosciuto l'importanza di creare una interlocuzione diretta e costante tra Consiglio Regionale e Comitato Inail che produrrà benefici nel tempo a tutto vantaggio degli stakeholders dell'Istituto: datori di lavoro e lavoratori, dipendenti e autonomi, infortunati e tecnopatici.

Altro importante provvedimento deliberato dal Comitato, l'approvazione all'unanimità della proposta di adesione all'Asseco, strumento predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro diretto a certificare la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, semplificando gli adempimenti e promuovendo al tempo stesso la cultura della legalità.

"La legalità, l'esatta applicazione delle regole in materia di tempi di lavoro, sicurezza sul lavoro, contribuzione, il pieno rispetto della parte economica e normativa della contrattazione collettiva – dichiara l'avv. Giubilo - sono principi cardine che orientano l'azione del Comitato e delle rappresentanze datoriali, sindacali e istituzionali che lo compongono. Riconoscendo le potenzialità dello strumento, esattamente coerente ed integrabile con il programma "bollino blu sicurezza" sviluppato dal Comitato provinciale con l'obiettivo di valorizzare la formazione di qualità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiamo condiviso il percorso proposto dalla Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Flaviana Tuzzo volto a promuovere presso l'Inail e presso le pubbliche amministrazioni in generale l'adozione di procedure idonee a dare valore e premiare il buon lavoro, il lavoro di qualità sostenendo comportamenti etici presso le aziende del territorio".

Per la Presidente CdL Tuzzo "l'Asseco potrebbe realmente favorire nuove prospettive di sviluppo e di crescita del territorio. Potrebbe diventare un veicolo di contrasto alla contrattazione pirata, un'importante leva per la diffusione della legalità e della trasparenza dei processi di lavoro e per lo sviluppo della concorrenza virtuosa tra le imprese".

L'Asseco e il Bollino Blu Sicurezza potranno diventare strumenti, seppure volontari, utili a favorire il lavoro etico, a diffondere la cultura della legalità ed a certificare le aziende virtuose, la reputazione aziendale, nel rispetto dei principi della responsabilità sociale d'impresa.