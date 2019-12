Nuova Bandierina Apple a Reggio Calabria: domenica 15 dicembre l’inaugurazione

Grande novità al civico 191 di Corso Garibaldi a Reggio Calabria. Nella principale arteria del centro storico, aprirà i battenti un nuovo store progettato e arredato direttamente da casa Apple. Si tratta del primo e unico Punto Vendita e Assistenza Autorizzato Apple in città, ma della sesta bandierina piazzata nel sud Italia da Informatica Commerciale. L'inaugurazione è prevista per domenica 15 dicembre alle 18.00.

"La città di Reggio Calabria ci è apparsa subito accogliente e la location di Corso Garibaldi - commenta l'Amministratore Delegato Roberto Tripodo - rappresenta lo scenario ideale per realizzare un elegante show room in cui portare l'esperienza di un Apple Premium Reseller. Abbiamo già selezionato sette giovani molto motivati per iniziare e mettersi al lavoro. Ci sono tutti i presupposti per una bella iniziativa in un territorio che lo merita."

Informatica Commerciale nasce a Palermo nel 1983. È partner Apple con le qualifiche di Premium Reseller, Solution Expert Education e Service Provider. Per molti anni l'azienda ha operato ed è cresciuta muovendosi prevalentemente nella Sicilia Occidentale. Nel 2011 apre, infatti, un Apple Premium Reseller a Ragusa presso il Centro Commerciale "Le Masserie". Nel 2015 viene inaugurato l'APR di Catania in Piazza Ludovico Ariosto e nel 2017 quello di Messina in via Luciano Manara. Nel 2018 un secondo punto vendita a Palermo, nella prestigiosa via Libertà. L'apertura a Reggio Calabria inaugura lo sbarco dell'azienda fuori dall'Isola.

