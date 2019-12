Villa San Giovanni: riparte l'operazione rottamazione tributi

La definizione agevolata dei tributi comunali è stata sin dall'inizio un passo importante nella direzione del percorso virtuoso intrapreso con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Comune di Villa San Giovanni e l'Unione consumatori.

Fondamentale approfittare dello strumento della rottamazione per mettersi in regola con i pagamenti dei tributi comunali. C'è tempo fino al 31 dicembre per presentare l'istanza di rottamazione dei tributi locali oggetto di ingiunzione pagamento. Per ricevere assistenza e presentare la domanda di definizione agevolata sarà possibile avvalersi dello sportello Sorget e dell'Unione consumatori per ottenere lo sgravio delle sanzioni e il pagamento rateale degli importi dovuti.