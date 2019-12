Settimana Unesco, al ‘Panella-Vallauri’ di Reggio Calabria l’evento “Pensare e compensare”

Martedì 10 Dicembre 2019 con inizio alle ore 9.00 presso ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria, si svolgerà l'iniziativa "Pensare a compensare" organizzata e promossa dai due enti guidati rispettivamente da Tonino Perna e Luigi Borrelli nell'ambito del programma nazionale per la settimana UNESCO di educazione alla sostenibilità.

L'attività – organizzata in risposta ad un invito della Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio – si inserisce nell'ambito del progetto "Follow Enviroment" per la costruzione della rete di educazione ambientale REA per la Sostenibilità (REALS) della Calabria.

Nel corso della giornata si parlerà dei progetti di Educazione Ambientale per la Sostenibilità del Parco Ecolandia, delle applicazioni di pratiche compensative realizzate dal Polo NET nei Progetti di ricerca "Sicurvia" e "FireCompost" e della nuova "piattaforma WEB di compensazione della CO2" realizzata sempre dal Polo NET.

Altro elemento di approfondimento del seminario sarà la presentazione del viaggio alla scoperta del Geoparco Aspromonte attraverso la "Finestra sul Geoparco", l'installazione in corso di realizzazione in collaborazione con il Parco Nazionale d'Aspromonte nell'ambito del progetto "Parco SuperAbile".