Camera di commercio di Reggio Calabria: nella Giornata della Trasparenza premiate le innovazioni di 6 imprese reggine

Si è svolta oggi presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria la Giornata della Trasparenza, durante la quale il Presidente dell'Ente Camerale Antonino Tramontana ed il Segretario Generale Natina Crea hanno presentato agli organi camerali, al personale dell'Ente, alla stampa ed al pubblico intervenuto le principali azioni portate avanti nel 2018 dalla Camera di commercio ed i risultati raggiunti nei diversi ambiti di attività: semplificazione e trasparenza; tutela e legalità; internazionalizzazione; turismo e cultura; digitalizzazione; orientamento al lavoro e alle professioni; sviluppo d'impresa e qualificazione dei prodotti; ambiente e sviluppo sostenibile. I dati illustrati sono stati pubblicati sul sito camerale www.rc.camcom.gov.it nella sezione dedicata alla Giornata della Trasparenza 2019.

Sono state, inoltre, discusse alcune proposte operative, pervenute dalle associazioni di categoria, in merito alla programmazione delle attività per la prossima annualità di bilancio.

A sottolineare il ruolo della Camera come presidio territoriale a sostegno delle imprese in ottica Impresa 4.0, nel corso della Giornata della Trasparenza si è svolta la finale per l'assegnazione dei "Premi per l'innovazione 2019".

Durante una intensa sessione di Speed Pitching, le 12 imprese finaliste si sono confrontate direttamente con la Commissione tecnica, ciascuna presentando la propria iniziativa aziendale dal forte contenuto innovativo in linea con il Piano I4.0.

La valutazione effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti e legati al grado di innovatività dell'iniziativa, alla coerenza della candidatura rispetto al Piano Impresa 4.0 e al grado di realizzazione del progetto ha premiato le seguenti 6 imprese - Anti-Seismic Innovative Solutions And Materials S.R.L., Kaliot srl, Negg srl, BIG srl, Innovation Made srl, MADE Concept srl – ciascuna assegnatario di un premio del valore di € 3.000,00.

Hanno concorso all'assegnazione del premio le imprese Movibell srl, Nicola Belcastro srl, Marco e Davide srls, Farmacia Galluzzo sas, FotoCine Mavilla di Carla David, SF srl.

Un plauso alle 6 imprese vincitrici e a tutte le imprese partecipanti è stato espresso dal Presidente Tramontana, che ha dichiarato: "I premi assegnati e, complessivamente, tutti i progetti innovativi che abbiamo esaminato oggi ci restituiscono una bella realtà imprenditoriale reggina dove la trasformazione digitale in ottica Impresa 4.0 è già presente o è in atto. Ma sappiamo anche che ci sono tantissime altre imprese che sono pronte al salto tecnologico e che, anche grazie ai servizi offerti dalla Camera, possono intraprendere il medesimo percorso delle imprese protagoniste dei Premi per l'innovazione".