Auddino (M5S): "Positiva stabilizzazione Lsu-Lpu"

"Apprendo con piacere della stabilizzazione dei precari Lsu/Lpu attuata da molte amministrazioni comunali grazie all'emendamento che abbiamo presentato lo scorso anno alla Legge di Bilancio. Cosi' i comuni di Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Caraffa del Bianco, Taurianova hanno potuto finalmente stabilizzare i lavoratori ex Lsu/Lpu che da anni prestano la loro opera presso l'amministrazione". Lo afferma, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Auddino, componente della Commissione permanente lavoro di Palazzo Madama.

"Con la norma contenuta nella manovra finanziaria dello scorso anno - aggiunge - abbiamo infatti previsto, per la prima volta, la possibilita' per le Amministrazioni pubbliche di stipulare con i lavoratori appartenenti a tale categoria contratti a tempo indeterminato, ovviamente dopo aver espletato le procedure selettive e concorsuali indicate nella stessa norma. L'emendamento alla scorsa Legge di Bilancio e' stato frutto di un lungo lavoro svolto insieme al collega Tucci alla Camera, durato piu' di un anno, e costituito da un continuo confronto con i Ministeri del Lavoro e della Funzione pubblica. Ad agosto 2018, il Ministero del Lavoro ha emanato un decreto direttoriale per la stabilizzazione dei lavoratori Lsu stanziando a favore degli enti locali un incentivo di oltre novemila euro per lavoratore per la durata di quattro anni (86 milioni solo per la Calabria), a condizione che il lavoratore venga assunto dall'ente a tempo indeterminato. E' innegabile che l'incentivo economico di cui possono usufruire i Comuni che assumono costituisce una valida spinta verso le stabilizzazioni, oltre alla lotta al precariato che dovrebbe essere tra le priorita' di ogni amministrazione pubblica". "Sono certamente orgoglioso - dice ancora Auddino - di questo risultato, anche se non ancora pianamente soddisfatto, perche' mancano all'appello tanti padri e madri di famiglia da stabilizzare. Pertanto, auspico che molti altri Comuni si adoperino per attivare le procedure per l'assunzione e dare dignita' a questi lavoratori".