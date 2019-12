Locri (RC), il 6 dicembre il convegno-seminario “L’edilizia di culto: dal progetto al restauro”

La diocesi di Locri Gerace promuove per il giorno 6 dicembre, a partire dalle ore 9.oo presso il Salone Interparrocchiale - Via Caprera Locri, il convegno-seminario "L'edilizia di culto: dal progetto al restauro".

Il convegno - seminario tecnico è promosso in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italianala, del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. Scopo del convegno è rafforzare la cultura e la sensibilità sull'Edilizia di Culto attraverso il tema della progettazione per le nuove chiese e per la tutela e il restauro del patrimonio ecclesiastico esistente.

Al fine di delineare un quadro esaustivo sono stati associati stimati relatori, secondo il programma che segue, per delineare il tema dell'edilizia di culto "dal progetto al restauro", in tutte le possibili sfaccettature e con particolare attenzione agli aspetti teologici e liturgici, alle tecnologie e ai materiali per il recupero e alle eventuali criticità di settore. Saranno inoltre presentati i risultati di un recente concorso di progettazione di primo livello svoltosi in sede diocesana su scala nazionale ed evidenziati due casi limite di restauro su edifici di culto, uno in muratura e l'altro in cemento armato, con tutte le difficoltà e le criticità emerse e con particolare attenzione alle buone pratiche costruttive, ai materiali e alle tecnologie applicate.

CONTRIBUTO:

gratuito per gli iscritti all'OAPPC

CREDITI FORMATIVI:

6 (sei) crediti formativi professionali per gli architetti, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 137/2012 e del punto 5.2 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Per iscriversi accedere alla piattaforma im@teria attraverso il seguente link :

Passo 1: https://imateria.awn.it/se/architettirc/home