Danisi (Gd): "Callipo persona che può dare speranza alla Calabria"

"Pippo Callipo è un nome che può dare speranza alla nostra regione ,Callipo è garanzia di una prospettiva di rinnovamento di persone ed idee necessarie per una svolta in Calabria". Si esprime con queste parole Francesco Danisi dirigente Nazionale dei giovani democratici commentando la candidatura a governatore della Calabria dell'imprenditore già presidente di Confindustria Calabria Pippo Callipo. "Callipo è un simbolo di una Calabria pulita e fatta di valori - ha aggiunto Danisi - una candidatura che parte dal civismo e che spero potrà attrarre il gradimento anche dei cinque stelle . In questo senso l'invito giunto dal segretario Zingaretti affinché attorno alla figura di Callipo si aggreghi il sostegno di tutto il Partito Democratico calabrese e di tutte le forze civiche che lavorano nella direzione del cambiamento va sostenuto con forza e convinzione.". Sta a noi riempire di contenuti e di novità la candidatura di Callipo conclude Danisi per una nuova stagione in Calabria.

Dettagli Creato Domenica, 01 Dicembre 2019 15:38