Base Riformista Calabria, Marino: "Callipo uomo del fare, garanzia su temi legalità e trasparenza"

"È una giornata importante per la Calabria. Abbiamo finalmente un candidato a governatore, Pippo Callipo, ed è una scelta condivisa da 'Base riformista', che nella nostra regione è già fortemente radicata". Lo ha affermato Giuseppe Marino, coordinatore regionale dell'area politica del Partito Democratico che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti, intervenendo a Milano all'assemblea nazionale dell'area stessa. "Callipo - ha affermato Marino - è un imprenditore apprezzato, un uomo del fare, che nasce come candidato civico ma che gode del sostegno del PD. Di lui condividiamo l'impostazione e l'impegno su temi quali la legalità e la trasparenza. Adesso occorre moltiplicare gli sforzi e lavorare per rinnovare la politica e il Pd, che certamente potrà giovarsi delle energie di Base Riformista, un'area aperta, plurale e popolare, di cui fanno parte molti amministratori locali ed esponenti di primo piano delle istituzioni, nell'ottica di uno straordinario ricambio generazionale in politica che è già partito in Calabria".

Dettagli Creato Domenica, 01 Dicembre 2019 14:52