Inaugurazione Ponte di Paterriti, Nancy Iachino: "Obiettivo importante raggiunto insieme ai cittadini"

Il consigliere comunale Nancy Iachino, particolarmente legata al territorio di Paterriti, è intervenuta in merito al completamento e all'inaugurazione del ponte, avvenuta ieri, che finalmente collegherà la frazione sud al centro città e viceversa. «Da oggi – sono state le sue parole - si deve guardare avanti. La comunità, che fino ad ora ha combattuto per questo obiettivo, deve spostare l'interesse verso altre lotte che avvicinino, sempre di più, le periferie al centro città in quanto a servizi e opportunità di sviluppo». Ricordato l'imminente arrivo dei bus Atam con quattro corse giornaliere, la Iachino ha puntato l'attenzione «sugli interventi che dovranno riguardare la strada che sale da Macellari» riaggiornando il dibattito alle imminenti vacanze di Natale, «quando i giovani della vallata incontreranno il sindaco, Giuseppe Falcomatà, per definire un percorso futuro di sviluppo di questa porzione importantissima del territorio reggino».

«Siamo contenti della splendida giornata di ieri - ha aggiunto Iachino - è stato un traguardo importante che abbiamo raggiunto insieme ai cittadini, non arrendendoci anche quando le difficoltà apparivano insormontabili. Finalmente mettiamo fine all'assurdo paradosso di un ponte cosi importante, di un'opera strategica cosi attesa dalla popolazione, eppure per 20 anni rimasta solo uno scheletro incompiuto».