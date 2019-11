Anche Castorina sta con Callipo

"Callipo rappresenta un nome di una Calabria che vuole riscatto e dignità " ad affermarlo Antonino Castorina capogruppo pd a Palazzo San Giorgio, consigliere metropolitano delegato al bilancio e coordinatore regionale di Energia Democratica la

Componente del Pd che si rifà alle posizioni di Anna Ascani

" una candidatura che parte dal civismo e che potrà attrarre le forze giovani e sane nella nostra regione. In questo senso va sostenuto con forza l'invito giunto dal Segretario nazionale Zingaretti affinché attorno alla figura di Callipo si aggreghi il sostegno di tutto il Partito Democratico calabrese e di tutte le forze civiche che lavorano nella direzione del cambiamento"

Al Partito Democratico della Calabria ed al Commissario regionale Graziano conclude Castorina il Compito però di fare chiarezza su come sarà rappresentato il vero rinnovamento del Pd con Callipo in Calabria per come ha annunciato Zingaretti a partire dal chiarire Il fatto che chi non seguirà questo percorso starà fuori dal Pd senza se e senza ma.