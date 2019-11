Si è tenuto lo scorso 23 novembre, presso il Caffè Italia di Villa San Giovanni, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il caffè letterario dedicato ad "Artemisia Gentileschi: dolore, coraggio e rivincita di una donna straordinaria", curato dalla Sezione F.I.D.A.P.A. BPW Italy di Villa San Giovanni e dalla sua neo Presidente in carica Nuccia Cardile, che ha visto il pregevole intervento del prof. Giuseppe Livoti, critico d'Arte e Presidente dell'Associazione Le Muse di Reggio di Calabria.

La rassegna artistica oggetto dell'incontro, allietata dai Maestri di Oboe Alessandra Scopelliti e Martino Carmine insieme all'oboista Simona Brigandi, presentata dalla stessa Nuccia Cardile e condotta dal prof. Livoti, ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sulla produzione artistica di Artemisia Gentileschi - definita da quest'ultimo come "la prima donna femminista ed anticonvenzionale" - che, attraverso un progressivo ma netto mutamento nella sua arte – a partire dalla sua prima opera sino all'ultima tela intitolata "Lucrezia Vittima di Stupro" – ha narrato al mondo sì una storia personale, ma senza tempo; una storia attraverso la quale, come precisato dallo stesso Prof. Livoti, la stessa Artista, allora come oggi, propone e sostiene l'idea della donna forte coraggiosa, capace di reagire alla violenza e, soprattutto, capace di trasformare, sebbene attraverso il dramma, la violenza in bellezza.

Il tutto corredato da importanti riflessioni, fatte dalla Presidente Nuccia Cardile, sul preoccupante fenomeno della violenza contro le donne e sulla indispensabilità di un'attività di prevenzione dello stesso, che necessariamente passi attraverso l'educazione al rispetto della parità di genere.

A concludere l'evento, il richiamo al grande insegnamento di vita dato da Artemisia Gentileschi e a tutte le Donne di ogni epoca e, da ultimo, il conferimento di un attestato di benemerenza al prof. Livoti, per avere messo a disposizione della sezione FIDAPA di Villa San Giovanni la sua professionalità e le sue competenze, con l'eleganza espositiva che lo contraddistingue.